Жители Днепра превратили «Жигули» в бассейн и устроили на дороге пенную вечеринку (видео)
По улицам Днепра каталось легковое авто «Жигули» с обустроенной в багажнике ванной и отдыхающими.
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Как сообщается в сюжете ТСН, пикап катался по левому берегу города под громкое музыкальное сопровождение. В багажнике устроили пенную ванну. В ней - под зонтиком разместились двое отдыхающих.
Прохожих развлечение изрядно поразило. А, поскольку в последние дни в Днепре жара достигает 40 градусов, многие сразу начали разыскивать авторов разработки, чтобы снять авто с бассейном для путешествий.
Тем не менее, владелец ни с потенциальными заказчиками, ни с журналистами пока не общается. Говорит, сначала хочет довести «авто своей мечты» до идеала.
Как сообщал УНИАН, на этой неделе в Украине без осадков, сохранится жаркая погода. Местами температура будет достигать +35°.