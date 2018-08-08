Жители Днепра превратили «Жигули» в бассейн и устроили на дороге пенную вечеринку (видео)

Пикап катался по левому берегу города под громкое музыкальное сопровождение, в его багажнике обустроили пенную ванну.

По улицам Днепра каталось легковое авто «Жигули» с обустроенной в багажнике ванной и отдыхающими.

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Как сообщается в сюжете ТСН, пикап катался по левому берегу города под громкое музыкальное сопровождение. В багажнике устроили пенную ванну. В ней - под зонтиком разместились двое отдыхающих.

Прохожих развлечение изрядно поразило. А, поскольку в последние дни в Днепре жара достигает 40 градусов, многие сразу начали разыскивать авторов разработки, чтобы снять авто с бассейном для путешествий.

Тем не менее, владелец ни с потенциальными заказчиками, ни с журналистами пока не общается. Говорит, сначала хочет довести «авто своей мечты» до идеала.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе в Украине без осадков, сохранится жаркая погода. Местами температура будет достигать +35°.