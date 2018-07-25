В ОАЭ арестовали трех молодых людей за танцы на дороге

Полиция Абу-Даби арестовала трех молодых людей за исполнение популярного в соцсетях танца на проезжей части.

Прокуратура Абу-Даби издала приказ об аресте и привлечении к ответственности трех человек за исполнение танца Kiki Dance на дороге.

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Эти действия были расценены как угроза жизни и здоровью других участников дорожного движения, передает russianemirates.com. Согласно заявлению Юридического департамента Абу-Даби, лица нарушили общественный порядок, подталкивали в социальных сетях других людей на действия, противоречащие ценностям и традициям общества ОАЭ.

За последние три дня хэштэг #Kiki попал в тренды социальных сетей. Под этим хэштегом пользователи выкладывают видео, на котором танцуют рядом с катящейся по дороге машиной под композицию популярного певца Drake «In My Feelings». Вся эта тенденция имеет название – Kiki Challenge.

Идея Kiki Challenge заключается в том, чтобы выйти из машины, пока она медленно катится, открыть дверь и танцевать рядом с ней.

Сотрудники прокуратуры утверждают, что участие в так называемом Kiki Challenge – преследуемое по закону преступление. Забава грозит ее участникам тюремным заключением или штрафом.

Власти подчеркивают, что выход из автомобиля во время движения и танцы на дороге представляет опасность как для самого «танцора», так и для других участников дорожного движения.

К тому же, такое поведение противоречит общественным ценностям ОАЭ и подрывает моральные устои.

Власти имеют право арестовать любого человека, решившего принять участие в акции.

Сотрудники департамента также заявили о пагубном влиянии так называемого «челленджа». По мнению представителей власти, молодые люди должны тратить свое время на полезные мероприятия, соответствующие ценностям ОАЭ. Молодым людям не стоит слепо следовать западной моде. Департамент призвал звезд соцсетей быть более ответственными перед молодежью и обществом.