Дэнни Де Вито ответил школьнице, которая пришла на выпускной с его картонной копией

Актер наведался в бар с картонной копией выпускницы.

Американский актер Дэнни Де Вито с присущим ему чувством юмора ответил школьнице, которая пришла на выпускной с картонной копией актера. Он сделал картонную копию девушки и сходил с ней в бар.

Забавное фото в Instagram выложил коллега Де Вито по сериалу "В Калифорнии всегда солнечно" Роб Макэлхенни.

Как сообщал УНИАН, в США девушка пришла на выпускной с картонной копией любимого актера Дени Де Вито. Приобрела ее девушка в Интернете вместе со скутером, который помогал перемещать фигуру.

Американка рассказала, что Де Вито ее любимый актер, поэтому даже с его копией на выпускном чувствовала себя счастливой.