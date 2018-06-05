Дэнни Де Вито ответил школьнице, которая пришла на выпускной с его картонной копией
13:22, 05 июня 2018Курьёзы
437 0
Актер наведался в бар с картонной копией выпускницы.
Дени Де Вито пришел в бар с картонной копией школьницы, которая взяла его картонную копию на выпускной / фото instagram.com/robmcelhenney
Американский актер Дэнни Де Вито с присущим ему чувством юмора ответил школьнице, которая пришла на выпускной с картонной копией актера. Он сделал картонную копию девушки и сходил с ней в бар.
Забавное фото в Instagram выложил коллега Де Вито по сериалу "В Калифорнии всегда солнечно" Роб Макэлхенни.
Как сообщал УНИАН, в США девушка пришла на выпускной с картонной копией любимого актера Дени Де Вито. Приобрела ее девушка в Интернете вместе со скутером, который помогал перемещать фигуру.
Американка рассказала, что Де Вито ее любимый актер, поэтому даже с его копией на выпускном чувствовала себя счастливой.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter