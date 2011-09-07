Люксембургская фирма купила Крымскую водочную компанию

Инвестиционная компания Eastern Beverage (Люксембург) купила 100% ООО "Крымская водочная компания", которая производит алкоголь на арендованном ликеро-водочном заводе в Симферополе (активы компании "Союз-Виктан").

Стоимость сделки пресс-служба КВК не сообщила.

Eastern Beverage получила полный контроль над бизнесом КВК, включая систему дистрибуции, а также права на производство и продажу продукции под торговыми марками Medoff, "Природная коллекция", "Наша Марка", "Хуторок", "Мърная" и Longmixer.

Собственник Eastern Beverage Нил СМИТ отмечает перспективность алкогольного бизнеса в Украине. "Имею серьезные намерения на его развитие и большую заинтересованность в успехе брендов компании", - сказал он.