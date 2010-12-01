Глава сельсовета Крыма приговорен к 9 годам заключения за взятку

Председатель Зеленовского сельского совета Бахчисарайского района Крыма приговорен к девяти годам заключения за получение взятки, злоупотребление служебным положением и должностной подлог, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры Украины.

В июне 2008 года он получил 60 тысяч долларов от фермера за содействие в получении земельного участка в Бахчисарайском районе. Глава сельсовета подделал решение сессии о ходатайстве перед райгосадминистрацией о выдаче распоряжения.

Симферопольский райсуд в конце ноября приговорил чиновника к девяти годам тюрьмы с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления на три года и конфискацией имущества.