Освобождение от фашистов в Севастополе отметили без политики

Торжественные мероприятия по случаю 65-летия освобождения Украины от фашистских захватчиков прошли в городе-герое Севастополе.

Утром состоялось возложение венков и цветов на местах боев, а после этого ветераны, представители руководства города, общественности, командований ВМС Украины и Черноморского флота России возложили венки и цветы к Вечному огню возле Мемориала героическим защитникам Севастополя в 1941-1942 годах.

Главным мероприятием торжеств стал массовый митинг у подножия монумента «Солдат и Матрос» на мысе Хрустальный.

Председатель горгосадминистрации Сергей КУНИЦИН сообщил, что в Севастополе осталось 2,5 тыс. участников боевых действий периода Великой Отечественной войны, задача власти - охватить их заботой и вниманием.

Председатель городского совета Валерий САРАТОВ подчеркнул необходимость объявления в Украине 2010 года годом ветеранов.

Память погибших почтили минутой молчания.

Митинг завершился совместным торжественным прохождением подразделений почетного караула флотов Украины и России.

На мероприятии не было флагов политических партий, участники митинга держали государственные флаги Украины и боевые знамена.