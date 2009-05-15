Милиция Крыма требует пояснений у прокуратуры. Иначе подаст в суд

Главное управление Министерства внутренних дел Украины в Крыму требует пояснений у прокуратуры автономии в связи с публикацией информации о расследовании причин дорожной аварии с участием спецавтомобиля с заключенными, в которой утверждается, что водитель-милиционер находился в состоянии алкогольного опьянения

Как сообщает пресс-служба Главка, утверждения прокуратуры «вызвало недоумение» как у обвиняемого, так и у милиции автономии. «Токсикологическое исследование крови милиционера-водителя, которое проводилось в городской больницы №2 Евпатории согласно официальному направлению врача, установило, что в крови исследуемого этиловый спирт не обнаружен, - заявили в милиции. - Таким образом, выводы Сакской межрайонной прокуратуры о нахождении в момент аварии милиционера-водителя в нетрезвом состоянии являются безосновательными».

В МВД Крыма говорят, что сообщение прокуратуры нанесло моральный вред как обвиняемому, так и крымской милиции, «породило беспочвенные разговоры и суждения, стало причиной ряда критических публикаций и сюжетов в СМИ, и уже сейчас оказывает давление на еще не начавшийся судебный процесс».

«Милиция Крыма не оспаривает возможность наличия нарушений Правил дорожного движения в действиях милиционера-водителя автозака, но утверждать об их причинной связи с наступившими последствиями - дело суда», - подчеркивается в заявлении Главка.

Главное управление МВД в Крыму требует от прокуратуры опубликовать на своем сайте «официальное уточнение обстоятельств, касающихся состояния милиционера-водителя». Если такая информация не появится, то и милиция Крыма, и управлявший автозаком водитель оставляют за собой право защищать честь и деловую репутацию в судебном порядке.

Примечательно, что на сайте прокуратуры автономии уже нет сообщения об аварии автозака.