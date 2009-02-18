Ющенко и Тимошенко по-разному толкуют решение КС о Vanco

Конституционный Суд Украины не отказал в рассмотрении, а вернул на переоформление представление Президента Виктора ЮЩЕНКО относительно распоряжения Кабинета министров о выходе Украины из соглашения с компанией ”Венко”.

Об этом политолог Вадим КАРАСЕВ заявил сегодня в интервью УНИАН.

”Это - не отказ, это - не негативное решение на президентское представление, а, скорее, просто использование Конституционным Судом юридической формалистики с тем, чтобы получить юридически точные, юридически правильно оформленные документы с тем, чтобы потом не было никаких претензий по сути принятого решения”, - сказал В.КАРАСЕВ.

Сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что считает победой правительства решение КС об отказе в рассмотрении дела по представлению Президента о незаконности решения Кабмина о выходе Украины из соглашения с компанией "Венко" о распределении углеводородов, добытых в шельфе Черного моря.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины сообщило, что Конституционный Суд отказал Президенту в рассмотрении дела по его конституционному представлению по поводу остановки действия распоряжения Кабинета министров № 740 от 21 мая 2008 года “О прекращении Соглашения между Кабинетом министров Украины и компанией “Венко Интернешнл Лимитед” о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря”.

В тот же день в Секретариате Президента заявили, что действие распоряжения правительства о прекращении соглашения с "Венко" о распределении углеводородов с шельфа Черного моря не возобновлено.

В пресс-службе Президента отметили, что КС 10 февраля 2009 года вынес решение о прекращении конституционного производства по делу по представлению Президента конституционности распоряжения правительства о прекращении соглашения между Кабмином Украины и компанией "Венко"». При этом пресс-служба подчеркивала, что в решении КС не идет речь об отказе Президенту в открытии конституционного производства, как об этом сообщал Правительственный портал.