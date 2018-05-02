Неделя в цифрах

2 новых устройства Apple - iPhone 6 и iPhone 6 Plus – поступили в продажу. Гаджеты отличаются друг от друга в первую очередь размером - экран iPhone 6 Plus имеет диагональ 5,5 дюйма, а iPhone 6 - 4,7 дюйма. Корпус новых устройств сделан из стекла (передняя панель) и алюминия (задняя кришка), а также на 0,5 мм тоньше предшественников.

4 страны - Хорватия, Франция, Германия и Латвия - совместно проведут Чемпионат Европы по баскетболу среди мужских команд 2015 года, отобранный у Украины. Групповой турнир соревнований будет проведен в четырех городах - Загребе (Хорватия), Монпелье (Франция), Берлине (Германия) и Риге (Латвия). Заключительная фаза плей-офф будет сыграна в многофункциональной арене города Лилль (Франция), которая способна вместить 27 тысяч зрителей на финале Евробаскета.

5 российских энергетических компаний – «Газпром», «Газпром нефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», « Роснефть» - попали под санкции США.

6 новых нефтегазовых месторождений Украина запускает в промышленную разработку на фоне прекращения поставок российского газа. Все они разрабатываются крупнейшей в Украине газодобывающей компанией «Укргазвыдобування».

7% россиян готовы участвовать в массовых акциях протеста с политическими требованиями. По данным социологов российского «Левада-Центра», это значение - минимально за всего годы замеров. Самой высокой вероятность протестов, согласно данным «Левада-Центра», была в 1998 году, тогда массовые протесты допускали 48% опрошенных, противоположного мнения придерживались 36%, затруднились с ответом 18%. В целом, готовность протестовать среди россиян - как с экономическими, так и с политическими требованиями - стабильно снижалась с началом украинского кризиса.

7-10 минут вместо 30-40 минут займет оформление заявки на регистрацию недвижимого имущества. В государственной регистрационной службе Украины (Укргосреестр) отмечают, что это произойдет благодаря внедрению нового программного обеспечения. Пилотными городами для внедрения новаций станут Киев, Харьков, Львов и Винница.

9 месяцев смогли бы обойтись без поставок российского газа государства Европейского союза, используя собственные ресурсы и альтернативных поставщиков.

13 из 32 округов в Донецкой и Луганской областях Центральная избирательная комиссия может подготовить к внеочередным парламентским выборам. В частности, выборы могут пройти только в девяти из 21-го избирательного округа в пределах Донецкой области и в четырех из 11-ти избирательных округов, которые образованы в пределах Луганской области.

15 российских телеканалов исключены из эфирных и кабельных сетей Украины по решению Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. В частности, под запрет попали «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-Планета», «НТВ-Мир», «Россия-24», «TVCI», «Россия-1», НТВ, ТНТ, «Петербург-5», «Звезда», «Рен-ТВ», «РБК-ТВ», Life News, Russia Today, «История».

24 новых фамилии фигурантов из России и Украины, причастных к разжиганию конфликта на востоке Украины и заподозренных в пособничестве терроризму, появились в «черном списке» Евросоюза. Таким образом, общее количество людей в списке достигло 119 человек.

35 российских журналистов не смогут посещать Украину из-за запрета СБУ. В зависимости от фамилий, сроки запрета на въезд колеблются от трех до пяти лет.

60 страниц правок к Соглашению об ассоциации Украины с ЕС подготовила Россия. Вместо трех оговоренных сфер Соглашения, Москва хочет изменить пять направлений, при этом исключив из свободной торговли 20% товаров - всего 2376 тарифных линий из 11600, указанных в СА. Список этих товаров занимает 45 страниц документа из 60.

62 сведения по факту дезертирства внесены в 2014 году в Единый реестр досудебных расследований военной прокуратурой Центрального региона Украины. Всего в 2014 году военной прокуратурой были возбуждены 413 дела по факту военных преступлений.

70% шахт в Донецкой области на территориях, подконтрольных пророссийским боевикам, остановились. Основныепричиныостановки - отсутствие электроснабжения, затопление и повреждение железнодорожных путей из-за обстрелов и взрывов, осуществленных боевиками.

70 из 220 российских грузовиков из так называемого второго гуманитарного конвоя, который пересек границу Украины без согласования с украинской стороной и международными наблюдателями, доехали до Луганска и тут же отправились обратно в Россию.

92,83 – 97,81 долларов за баррель составила цена нефти на мировых рынках. С начала недели цена Brent, будучи долгое время самой стабильной, снизилась на 3%.

100 км украинско-российской границы находятся под контролем пророссийских боевиков. Общая протяженность сухопутной границы Украины и России - 1974,04 км.

145 основных образцов вооружения и военной техники рассчитывают получить до конца года в Министерстве обороны. Это самолеты, вертолеты, бронированные машины, более полутысячи образцов стрелкового оружия отечественного производства, а также приборы наблюдения, ночного видения, тепловизоры и средства связи.

600 предприятий, на восстановление которых может уйти десятки миллиардов долларов, уничтожено на Донбассе с начала проведения АТО. По данным Государственной фискальной службы Украины, по предварительным подсчетам, 396 компаний уничтожено в Донецкой области, около 200 компаний - в Луганской.

741 украинец еще удерживается боевиками в плену. Власть делает все для освобождения этих людей.

884 гривны в месяц – такую компенсацию для аренды жилья переселенцам из зоны АТО может установить Кабинет министров.

3 711 человек, работающих на 82 предприятиях в оккупированном Россией Крыму, находятся под риском увольнения. На сегодняшний день на учете в службе занятости аннексированного Крыма состоит чуть более 15 тысяч человек, в то время как на рынке труда имеется 4,5 тысяч вакансий.

12 000 единиц военной техники восстановлено с начала года силами ремонтных подразделений вооруженных сил с привлечением выездных ремонтных бригад предприятий. На сегодняшний день вооруженные силы заключили более 900 договоров на ремонт.

251 345 человек, в том числе 80 649 детей, 34 145 инвалидов и лиц преклонного возраста, временно покинули Крым и Донбасс и стали вынужденными переселенцами в другие регионы Украины.

5 000 000 тонн угля составит дефицит угля в Украине по итогам года. В этой связи Минэнергоугля занимается замещением отечественного угля, добыча которого сейчас затруднена из-за событий на востоке страны, импортным из ЮАР, Австралии и Новой Зеландии.

20 012 000 гривен госкомпания «Энергоатом», оператор всех действующих АЭС в Украине, заплатит киевскому научно-исследовательскому и проектно-конструкторскому институту «Энергопроект» за разработку проекта строительства Центрального хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) в Чернобыльской зоне. Конечный срок подписания контракта на предоставление услуг – 3 октября 2014 года. В тендере, объявленном «Энергоатомом» в июле текущего года, помимо киевского «Энергопроекта», принимали участие 6 организаций. Победитель тендера должен подготовить проект до 31 января 2016 года.

237 000 000 гривен за потребленный газ в судебном порядке требуют от энергогенерирующей компании «Киевэнерго», подконтрольной бизнесмену Ринату Ахметову, уплатить НАК «Нафтогаз Украины» и Министерство энергетики и угольной промышленности. На сегодняшний день в высшем хозсуде Украины и хозсуде Киева находятся два иска к «Киевэнерго» об уплате долгов за потребленный ранее природный газ: по первому иску сумма возмещения составляет 57,258 млн грн, заседание суда назначено на 22 сентября 2014 года, по второму – 179,646 млн грн, заседание назначено на 2 октября 2014 года. Кроме того, в Едином госреестре судебных решений находится ряд других исков «Нафтогаза» к «Киевэнерго» на более мелкие суммы.

500 000 000 долларов кредита, который пойдет на поддержку реформ в финансовом секторе, Украина получила от Всемирного банка. Этот заем является частью общей помощи по преодолению кризиса в Украине, о которой группа Всемирного банка объявила в марте текущего года. В Кабмине отмечают, что это кредит на 16 лет с 7-летним льготным периодом по переменной процентной ставке (на дату подписания - 0,63%), одноразовая комиссия - 0,25%.

2 000 000 000 гривен – стартовая цена одной лицензии (всего правительство планирует выдать их три) на связь стандарта 3G (UMTS). Кроме этого, операторы должны будут взять на себя расходы по проведению конверсии радиочастотного ресурса, стоимость которой оценивается в 1,6 млрд грн.

4 400 000 000 гривен налогов недоплатили в государственный бюджет Украины налогоплательщики Луганской и Донецкой областей в январе-сентябре текущего года в связи с военными действиями на востоке страны.

50 000 000 000 евро за пять лет – такова цена оккупации украинского полуострова Крым Российской Федерацией, по мнению министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского.

150 000 000 000 гривен ежегодно, в течение 4-х лет, выводились экс-президентом Виктором Януковичем и Ко из бюджета Украины путем злоупотребления на тендерах по государственным закупкам. По данным СБУ, около 75% государственных ассигнований, которые выделялись на государственные закупки, использовались с нарушениями. По подсчетам экспертов, злоупотребление в тендерах по госзакупкам вело к сокращению ВВП страны на 6-7%.

Маргарита Андреева