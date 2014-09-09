Более 100 километров украинско-российской границы находятся под контролем боевиков

Украина не контролирует более 100 км границы с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«На сегодняшний день более 100 километров участка украинско-российской границы находятся под контролем террористов и боевиков, а также подразделений РФ», - отметил он.

«Что касается других участков границы, находящихся сейчас под контролем украинских военных, и сосредоточенных сил и средств, которые ведут наблюдение за движением российских подразделений и находятся там на случай возможной агрессии со стороны РФ, наращивания войск не происходит, все находятся на занятых позициях и удерживают оборону», - добавил Лысенко.