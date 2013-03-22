Закарпатье призывает отменить спецпошлину на импортные автомобили

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты облсовета приняли на сессии в четверг во время очередного заседания.

«Процент нового налога будет определяться объемом двигателя. Таким образом следует ожидать, что с 13 апреля для автомобилей с бензиновыми двигателями объемом от 1 до 1,5 литра процент, который нужно будет прибавить к уже привычному 10-процентному налогу, составит 6,46 процента. Для автомобилей с наиболее популярными объемами бензиновых двигателей от 1,5 до 2,2 литра дополнительный налог будет равен 12,95 процента», - говорится в обращении.

Депутаты облсовета напоминают, что в 2009 году увеличение пошлины на ввоз автомобилей привело к потере государством минимум полутора миллиарда гривень, а приучить украинцев покупать отечественный продукт так и не удалось.

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В этот раз, считают депутаты, подорожание ударит опять прежде всего по простым украинцам, потому что речь идет о малолитражных автомобилях.

«Для дорогих автомобилей с большим объемом двигателей ставка не изменится. Поэтому богачей это новшество не затронет – нововведение не касается элитных авто. В целом для потенциальных покупателей подорожания автомобиля среднего класса с объемом двигателя 1,5 и 2 литра будет эквивалентно подорожанию на 7,8 и 15,6 процента соответственно», – говорится в обращении.

Они также отмечают, что введение спецпошлины нанесет вред имиджу государства на международном уровне, ведь тем самым устанавливаются дополнительные торговые барьеры, что может иметь крайне разрушительное влияние на экспорт автомобилей из Евросоюза.

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Как сообщал УНИАН, 14 марта 2013 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46 процента на автомобили с объемом двигателя более 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95 процента на автомобили с объемом двигателя более 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см.

Решение опубликовано в газете «Урядовий кур'єр» и вступает в силу через 30 дней со дня публикации. Спецпошлины вводятся сроком на 3 года.

Всеукраинская ассоциация импортеров и дилеров (ВАИИД) не исключает возможности прекратить ввоз автомобилей в Украину, начиная со второй половины апреля 2013 года.

Представительство Евросоюза в Украине заявило, что решение Украины об увеличении ввозной пошлины на импортные пассажирские автомобили негативно отразится на экспорте автомобилей из ЕС.