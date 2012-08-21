Белорусский автобус столкнулся с пятью машинами под Киевом

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, авария произошла сегодня на 89 км автодороги Киев-Одесса (Белоцерковский район).

На месте события установлено, что водитель пассажирского автобуса «Сетра» (Республика Беларусь), который следовал из Крыма в Республику Беларусь, допустил столкновение с пятью автотранспортными средствами.

В пассажирском автобусе находилось 49 человек – все граждане Республики Беларусь.

В результате ДТП пострадали 12 пассажиров автобуса, из них госпитализированы 3 человека.

Остановки движения транспорта на автодороге не было.