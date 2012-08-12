Судья устроил аварию на Прикарпатье: две женщины травмированы

Как сообщили УНИАН в территориальном управлении МЧС в Ивано-Франковской области, авария произошла в селе Боднарив Калушского района Ивано-Франковской области, на участке дороги Черновцы-Мамалыга.

55-летний водитель, и.о. председателя Залещикского районного суда Тернопольской области, управляя автомобилем "Daewoo Sens", который принадлежит территориальному управлению Государственной судебной администрации Тернопольской области, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем "Ford Focus", говорится в сообщении.

В результате ДТП пассажирка автомобиля "Ford Focus" (1968 года рождения), получила телесные повреждения в виде закрытого перелома левой лучевой кости руки и ушиба лица, и была доставлена в Ивано-Франковскую областную клиническую больницу. Пассажирка автомобиля "Daewoo Sens" (1957 г.р.), с диагнозом «ушиб мягких тканей головы и лица» также доставлена в областную больницу Ивано-Франковска.