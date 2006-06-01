Спасатели обнаружили катер, затонувший в Днепре двое суток назад, сообщает “5 канал”.

Однако тела моториста, находившегося на судне, на борту затопленного катера водолазы не нашли.

Сейчас мужчину считают пропавшим без вести. Обстоятельства аварии в настоящее время расследует прокуратура. Спасатели поднимут судно с 12-метровой глубины только после разрешения следователей.

Как сообщалось, трагедия произошла ночью 29 мая. Катер, который использовали при строительстве моста через реку, столкнулся с теплоходом "Риверест-2". Пассажиры судна не пострадали, а вот лодка пошла на дно вместе с мотористом.