Знает ли Президент Янукович историю Украины, и Голодомора в частности?

В советское время основными носителями исторической правды об украинском народе были представители Диаспоры. Таким образом память о жертвах Голодомора сохранилась в течение более чем полувека. Диаспора доказывала миру, что Великий Голод 1932-33 был Геноцидом украинского народа. А СССР отрицал это и даже насаждал, что голода в 1932-33 вообще не было. Кстати, в то время СССР экспортировал зерно. В то же время голодоморы других времен (20-х и 40-х годов) СССР признавал, как следствия природного бедствия, войны, и тому подобного и даже в то время искал помощи у Запада.

Прошли процессы переоформления колонии в независимое государство. Начала сама Украина говорить о Великом Голоде 1932-33. Все президенты Украины признали эту большую трагедию и пытались не только помочь Диаспоре в представлении этой исторической правды перед мировым обществом, поняли необходимость просветительства и собственного населения, которое было воспитано на советских учебниках и пропаганде. Начали появляться книжки и памятники жертвам в Украине - от Креста на Михайловской площади до Мемориала на улице Ивана Мазепы, а с рассекречиванием архивов КГБ на территории Украины (и даже частично в Москве) началось новое солидное научное исследование не только большой трагедии, но и страшного преступления. Наибольшая заслуга в этом была Президента Ющенко, который делал это дело не только „экс официо”, но по собственному убеждению. В этом много помогал вновь созданный Институт Национальной Памяти.

С первым днем прихода к власти Виктора Януковича все изменилось. С первой минуты принесения присяги Президента Украины Виктор Янукович эту присягу сломал - выбросил с Интернет-страницы Президента Украины материалы о Голодоморе. А вершиной поругания им жертв Голодомора стало заявление в апреле этого года, когда, отвечая на вопрос депутатов Парламентской Ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, он сказал:

„Это были последствия сталинского тоталитарного режима, отношения к людям...Но признавать Голодомор как факт геноцида того или другого народа, мы считаем, будет неправильно, несправедливо. Это была трагедия, общая трагедия государств, которые входили в СССР...”

Интересно, что по поводу этого заявления Виктора Януковича как Президента Украины не появилось хоть какой-то научной экспертизы в поддержку его оценки. Однако ничего странного, потому что такой экспертизы не могло быть. О переписке между Сталиным и Кагановичем („поставить себе целью превратить Украину в кратчайшие сроки в настоящую крепость СССР, в действительно образцовую республику”), о „Директиве СНК СССР и ЦК ВКП (б) о предотвращении массовых выездов голодающих крестьян за продуктами” (с 22 января 1933 запретить выезды, но только из Украины и Кубани (земель, густо населенных украинцами), видимо известно, уже всем, кто хочет такое знать. В дополнение рассекретили Перепись населения СССР от 1937 года, из которой изготовили табели прироста населения десяти крупнейших национальностей Советского Союза на основании двух переписей населения СССР 1926 и 1937 лет:

Национальность 1926 1937 1937 в % к 1926 Россияне 77 791 124 93 933 065 120,7% украинцы 31 194 976 26 421 212 84,7% белорусы 4 738 923 4 874 061 102,9% узбеки 3 955 238 4 550 532 115,0% татары 3 029 995 3 793413 125,2% казахи 3 968 289 2 862 458 72,1% евреи 2 672 499 2 715 106 101,6% азербайджанцы 1 706 605 2 134 648 125,1% грузины 1 821 184 2 097 069 115,1% армяне 1,568,197 1,968,721 125,5%

То есть, только две национальности в СССР не только не выросли за это время, но даже уменьшились – украинцы и казахи.

Сталинская коллективизация в Казахстане вылилась в то, что у казахов забрали 80% животных. Эта жестокая политика отразилась на сокращении населения, однако не стремительной смертности, как между украинцами. Казахи - кочевой народ, границы которого не были закрытыми. По подсчетам научных работников почти 2 миллиона казахов эмигрировали из Казахстана, а из них свыше 1,5 миллионов эмигрировали в Китай, то есть за границу СССР и потому не могли быть зафиксированные, как количество казахов в СССР в 1937 году. Если бы этих хотя бы 1,5 миллионов прибавить, то казахов в 1937-ом в СССР насчитывалось бы 4 362 456, что составляло бы небольшой, но все же рост на 109,9%. То есть спад, который можно объяснить только избыточной смертностью, отмечен лишь у украинцев.

Правда некоторые полу„апологеты” объясняют этот спад тем, что вследствие террора украинцы перестали признаваться, что они украинцы. Но почему тогда признавались в своей национальности белорусы и почему численность украинцев выросла с 1937 года согласно с переписью 1939 года?! Ведь же это были тяжелые годы „ежовщины.” Есть только один ответ – Голодомор.

Нет сомнения, что в советское время, а в частности при Сталине, натерпелись все народы СССР. Однако Великий Голод 1932-33 был не только нестерпимой мукой, он был слишком большой трагедией, во время которой режим в Москве пытался совершить Геноцид украинского крестьянства. А если прибавить к этому попытки ликвидировать украинскую интеллигенцию еще с 1929 года, то этот период отмечен намерением Москвы осуществить Геноцид украинской нации. К сожалению, в какой-то мере этот криминальный план удался, и потому сегодня при власти в Украине - Януковичи, Табачники, Грищенки и им подобные.

Аскольд Лозинский