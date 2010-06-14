На трассе Киев-Чоп перевернулся микроавтобус: трое раненных

Около часа ночи, в Ривненской области, на 269 км автодороги Киев-Чоп, водитель микроавтобуса “Mерседес-Бенц”, двигаясь со стороны г. Киева в направлении г. Ривне, не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением и съехал в кювет, где перевернулся.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате дорожно-транспортного происшествия три пассажира микроавтобуса получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.