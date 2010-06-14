В Днепре возле Киева выловили пиранью (фото)

В Днепре в районе Кончи-Заспы местный житель выловил пиранью.

Об этом пишет сегодня "Газета по-киевски".

В минувшую пятницу пенсионер Валерий МУРАВЬЕВ из села Конча-Заспа пошел порыбачить на Ольгинский залив, где и поймал диковинную рыбину.

"Я 60 лет рыбачу, но такое чудо-юдо вижу впервые. Смотрите, какие у нее острые зубы - металлические стенки садка пытается перегрызть", - рассказал В.МУРАВЬЕВ.

Специалисты определили, что эта рыба - представитель хищного семейства пираньевых.

"Откуда эта рыба в Днепре-то взялась? Никак, кто из богачей специально выпустил", - возмутилась соседка В.МУРАВЬЕВА.

В то же время соседи в шутку подбивали рыбака полакомиться диковинной рыбой, но В.МУРАВЬЕВ отказался: «Сохраню ее для науки, авось, ценный вид».