В Днепре возле Киева выловили пиранью (фото)
Пыталась прогрызть садок...
В Днепре в районе Кончи-Заспы местный житель выловил пиранью.
Об этом пишет сегодня "Газета по-киевски".
В минувшую пятницу пенсионер Валерий МУРАВЬЕВ из села Конча-Заспа пошел порыбачить на Ольгинский залив, где и поймал диковинную рыбину.
"Я 60 лет рыбачу, но такое чудо-юдо вижу впервые. Смотрите, какие у нее острые зубы - металлические стенки садка пытается перегрызть", - рассказал В.МУРАВЬЕВ.
Специалисты определили, что эта рыба - представитель хищного семейства пираньевых.
"Откуда эта рыба в Днепре-то взялась? Никак, кто из богачей специально выпустил", - возмутилась соседка В.МУРАВЬЕВА.
В то же время соседи в шутку подбивали рыбака полакомиться диковинной рыбой, но В.МУРАВЬЕВ отказался: «Сохраню ее для науки, авось, ценный вид».