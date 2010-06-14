Пенсионер погиб, пытаясь перелезть на собственный балкон с соседнего

В Херсонский области 64-летний мужчина погиб при попытке перелезть на собственный балкон из соседнего.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в области, несчастный случай произошел в Каховке 12 июня. Мужчина при попытке перелезть на собственный балкон из соседнего балкона не удержался, сорвался с четвертого этажа и разбился насмерть.

По предварительным данным, пенсионер не смог открыть двери собственного жилища и вызвал МЧС, однако почему-то передумал дожидаться помощи и решил открыть дверь самостоятельно, пытаясь перелезть в квартиру от соседей.