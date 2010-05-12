Рыбак закинул спиннинг из лодки на провода Каневской ГЭС

В Черкасской области в результате несчастного случая на Каневской ГЭС погиб 38-летний рыболов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Черкасской области, рыболов случайно забросил спиннинг, на катушке которого была стальная леска, на высоковольтные провода Каневской ГЭС. Леска попала на провода. От поражения электрическим током мужчину выбросило из лодки. В шоковом состоянии он проплыл несколько метров и утонул.

В дежурный караул Каневского райотдела МЧС о происшествии сообщили только через несколько часов, и спасателям оставалось только поднять тело погибшего на поверхность.