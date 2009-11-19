В ЕЦ просят прекратить спекуляции вокруг рыночного сбора

Политикам надо прекратить спекуляции вокруг рыночного сбора.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии “Единый Центр”, об этом заявила член президиума партии Людмила ДЕНИСЮК.

«Любые заявления политиков о ликвидации рыночного сбора являются только избирательной технологией. Таким образом, они пытаются заручиться поддержкой предпринимателей, работающих на рынках. Следует прекратить спекуляции вокруг рыночного сбора и дать спокойно работать как предпринимателям, так и местной власти», - отметила она.

Политик отметила, что премьер-министр замалчивает то, что в Верховной Раде уже прошел первое чтение правительственный законопроект «О местных налогах и сборах». Им, в частности, предусматривается отменить рыночный сбор и заменить его рыночным налогом, который предусматривает плату не за торговое место, а за каждый метр земельной площади по ставке в 20-200 раз большей, чем нынешняя ставка рыночного сбора.

Л.ДЕНИСЮК считает, что такая непомерная налоговая нагрузка приведет к безработице значительного количества предпринимателей, для которых торговля на рынке является единственной возможностью прокормить свои семьи.

По ее мнению, не стоит забывать и о том, что среди всех местных налогов и сборов рыночный сбор является самым большим по объему среди поступлений в местные бюджеты. Так, в Ривном он составляет 84% поступлений, а в Черновцах в 2009 году удельный вес рыночного сбора в структуре местных налогов и сборов составляет почти 96%.

Член президиума “Единого Центра” убеждена, что заявляя об отмене рыночного сбора, правительство должно признать, что это приведет к увеличению субсидий из государственного бюджета в местные. “А денег там нет даже на самые насущные потребности”, - подчеркнула она.

Поэтому “Единый Центр” призывает не создавать паники в рядах представителей местного самоуправления и рыночных предпринимателей. К вопросу изменений налогов и сборов следует подходить, руководствуясь холодной логикой хозяйственника, а не использовать эту тему как политический пиар”, – сказала Л.ДЕНИСЮК.