Аudi-100 выехал на встречную полосу: четверо погибших

На Волыни в результате столкновения легковых автомобилей погибли четыре человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, вчера вечером на автодороге Ковель-Владимир-Волынский-Червоноград-Жовква водитель автомобиля “Аudi-100”, двигаясь в направлении г. Владимир-Волынского, по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем “Fiat Doblo”, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП оба водителя и двое пассажиров автомобиля “Аudi” от полученных травм погибли на месте происшествия.

Причины ДТП устанавливаются.