Завтра - самое длительное в 21 веке полное солнечное затмение

Самое длительное в 21 столетии полное солнечное затмение произойдет в среду, 22 июля. Жители половины Земли увидят одно из самых редких явлений, когда светило полностью скроется за Луной. К сожалению, из Украины ничего видно не будет, но многие украинцы это затмение ощутят на себе. Руководитель Крымской астролаборатории «Западная» Александр Ботвин рассказал «Сегодня», что полное солнечное затмение начнется в 00 часов 53 минуты по всемирному времени на западном побережье Индии (в Украине в это время будет без семи минут 4 часа утра): «Это самое длительное солнечное затмение в этом столетии — 6,5 минут. Вокруг темного диска появится огненная солнечная корона и будут видны звезды. Следующее солнечное затмение, правда, неполное (кольцеобразное) будет 10 января следующего года, а полное состоится 30 марта 2033-го)».

Как этот день отразится на здоровье украинцев, рассказал терапевт Института клинических исследований Вениамин Гавриш: «Несмотря на то что мы не увидим затмения, сердечники ощутят его в полной мере. В этот день будут магнитные бури, что скажется и на сердечниках, и на гипертониках. Будут ныть и старые травмы, и переломы».