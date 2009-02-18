Автоперевозчики возжелали, чтобы народ оплатил их кредиты? Я - против!

Мнение

Итак, транспортники начали бастовать - представители ассоциаций и объединений грузовых автомобильных перевозчиков областей Украины объявили о проведении с 18 февраля бессрочной Всеукраинской забастовки для привлечения внимания властей к проблемам в отрасли грузовых автоперевозок.

Конечно, первая же мысль, которая приходит в голову очень многим - правильно делают ребята, отстаивая свои права в условиях кризиса. Ведь у них дома жены и дети, которых нужно кормить и одевать. А у грузоперевозчиков сейчас не стало работы, над ними «висят» банковские кредиты, да еще и власть вздумала в этих условиях повышать транспортные сборы и другие налоги.

Однако давайте-ка внимательней посмотрим на требования автомобилистов, которые они выдвигают властям! Как сообщил вчера на пресс-конференции в УНИАН председатель забастовочного комитета Руслан Капанадзе, основным требованиемдля улучшения условий на рынке автомобильных перевозок является немедленная разработка механизма распределения между государством, банком и заемщиком ответственности по обслуживанию кредитов на период кризиса. Он объяснил, что перевозчики, как и все, являются участниками кредитных отношений с банковскими учреждениями, и считают несправедливой и недопустимой ситуацию возложения односторонней ответственности за последствия экономического кризиса на плечи простых граждан. При этом председатель стачкома конкретизировал данное требование – грузоперевозчики желают уменьшения финансовой нагрузки, а именно: снижения учетной ставки НБУ, предоставления кредитных каникул на время кризиса с нулевой процентной ставкой, снижения процентной ставки на кредиты, перевода валютных кредитов в гривневые по курсу валют на время взятия кредита, пролонгации кредитных договоров на больший срок.

А теперь предлагаем вдуматься в суть этих требований и, главное, попытаемся определить, чьи деньги пойдут на их выполнение, если автоперевозчики таки добьются своего! Поразмыслим, в частности, над пунктом - «перевод валютных кредитов в гривневые по курсу валют на время взятия кредита»!

Ясно, что валютные кредиты на покупку новых грузовиков брались не в последние три-четыре месяца, когда в Украине началась девальвация гривни, а раньше. Вообще кредиты в иностранной валюте начали выдаваться в Украине с 2004 года – Нацбанк тогда возглавлял Сергей Тигипко. Сегодня, кстати, стало особенно понятно, насколько опасным был этот шаг НБУ.

Итак, кто-то взял валютный кредит полгода назад, другие год или два-три-четыре года назад, когда валютный курс держался на уровне около 5 грн/долл. Ну а сегодня за доллар просят в коммерческих банках примерно 8,3-8,4 гривни. – то есть, курс вырос где-то на 60%.

Предположим, за взятый кредит на покупку грузового автомобиля предприниматель должен платить 500 долларов в месяц. Если раньше – при курсе 5 грн/долл – ему нужно было тратить на обслуживание этого кредита 2500 гривень в месяц, то теперь – примерно 4200 гривень. Получается – 1700 гривень дополнительных расходов, возникших вследствие девальвации национальной валюты. И вот сейчас грузоперевозчики, многие из которых понабирали валютных кредитов, хотят, чтобы часть этой дополнительной суммы платили коммерческие банки, а еще часть – государство.

Ну что ж! Банкам, возможно, и надо бы поделиться частью своей прибыли. Однако наверняка, что прибыли они и сами уже давно не имеют, ведь очень многие заемщики (не только перевозчики) в последние месяцы перестали платить им по своим кредитам. Об этом всем хорошо известно – в том числе, и начавшим сейчас забастовку автомобилистам.

Кроме того, банки должны обслуживать депозиты. Кому-то неизвестна нынешняя ситуация, когда народ осаживает уже десятка полтора украинских банков, добиваясь возврата своих вкладов? А там или вообще перестали возвращать людям их депозиты, или, на худой конец, выдают маленькими суммами – по 100, 200 или 500 гривень в день.

Если же сейчас заставить банки еще и часть своих денег «сверх плана» отдавать возмущенным грузоперевозчикам или ввести им кредитные каникулы, то положение у ни в чем не повинных вкладчиков еще больше ухудшится. Разве это не очевидно?

Наконец, поразмышляем о помощи государства, которой добиваются перевозчики на обслуживание своих валютных кредитов. Здесь все предельно просто – государство может выделить им деньги только из бюджета. А разве было бы правильно так делать? Тем более, опять таки, в нынешних тяжелых экономических условиях?

Во-первых, средства государственного бюджета – это деньги, собранные со всех налогоплательщиков Украины. А во-вторых, расходуются эти деньги на зарплаты учителей, врачей, военнослужащих, на пенсии (Пенсионный фонд дотируется госбюджетом), на лекарства для больниц, на учебники для школьников и т.п. При этом каждому известно, насколько сложная сегодня ситуация с наполняемостью государственного бюджета. Ведь многие предприятия сейчас сократили свое производство в связи с тем, что не покупается их продукция – к примеру, металлургический экспорт снизился по сравнению с летними месяцами прошлого года в три раза. А значит, заводы существенно уменьшили размеры уплаты налогов в казну.

Ситуация сейчас в стране такова: из-за мирового кризиса резко сократилось производство (промышленность упала в январе на 34,1%), уменьшаются поступления в бюджет налогов и таможенных сборов, но при этом растут инфляция и число безработных. Так что, отдадим сейчас часть денег бюджета грузоперевозчикам, набравшим кредитов под свой бизнес, и не будем платить народу зарплаты и пенсии?

Зададимся-ка еще одним логичным вопросом! Разве автоперевозчики не знали или не обязаны были знать, на что они идут, оформляя валютные кредиты под развитие своего бизнеса? Разве не понимали они, что более дешевые долларовые кредиты (по сравнению с гривневыми) таят в себе риски, которые они добровольно взяли на себя?

Кстати, год назад, когда до нынешней девальвации было еще далеко, накануне, наоборот, весенней ревальвации гривни население имело на гривневых депозитах 101 млрд. грн., а на валютных депозитах - 13 млрд. долл. (на 1 февраля 2008 года). При этом ставки по гривневым депозитам были тогда 14-16%, а по депозитам в долларах или евро – всего 7-10%. Но потому-то многие люди и не держали деньги в гривне и под высокие ставки, что догадывались о риске девальвации. В СМИ подавались оценки многих экспертов о том, что гривня рано или поздно непременно начнет падать к доллару.

Так что нет уж, ребята! Вы обязаны были представлять, на что идете, оформляя валютные кредиты! И взваливать ныне ваши проблемы (вы их сами себе создали) на плечи других людей, у которых сейчас также много трудностей, вы не имеете никакого права!

И последнее. Упомянутый выше предводитель бастующих Капанадзе заявил вчера еще и такое: «Нас тревожит и наталкивает на эти действия неэффективная деятельность органов власти нашего государства в преодолении экономического кризиса и минимизации его последствий. Государство продемонстрировало свою несостоятельность защитить интересы рядовых граждан в условиях финансовой нестабильности, что, в свою очередь, вызывает возмущение широких слоев населения и порождает акции протеста и другие формы самозащиты».

Не комментируя возможную политическую подоплеку данной формулировки, отметит лишь, что эти фразы являются недвусмысленной угрозой властям. Однако думается, что правительство, парламент и Нацбанк не имеют права помогать одним за счет других, чего добиваются сейчас предприниматели-грузоперевозчики, требуя, по сути, бюджетных преференций – в частности, на обслуживание своих кредитов.

Юрий Глухов