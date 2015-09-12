Место проведения: Киев, Контрактовая площадь

Время проведения: 12 сентября, 09-00-19-00

12 сентября в центре Киева на Контрактовой площади состоится Седьмая Всеукраинская Ярмарка органических продуктов.

Федерация органического движения Украины совместно с партнерами, в рамках органической Недели в Украине, презентуют Ярмарку, которая призвана стать символическим мостиком, сочетающим непосредственного органического производителя с конечным потребителем.

Производители со всей Украины предложат вниманию посетителей сертифицированные органические овощи, фрукты, ягоды, мясо, молоко, молочные и мясные изделия, крупы, муку, мед, соки, напитки, сиропы, повидло, мороженое и т.

Гостей ждут дегустации органических молочных продуктов и напитков, конкурсы, розыгрыш призов, возможность насладиться прекрасной музыкой и песнями от известных украинских художников и творческих коллективов.

Учитывая актуальность и постоянно растущую потребность населения в здоровых, натуральных, экологически безопасных, органических, сертифицированных по международным стандартам продуктах питания, приглашаем всех желающих посетить Седьмую Всеукраинскую Ярмарку органических продуктов и на практике проверить качество и уникальный вкус представленных товаров.

Посетите Ярмарку и наслаждайтесь, настоящими сертифицированными органическими продуктами от лучших производителей Украины!

Место проведения: Киев, Контрактовая площадь

Время проведения: 12 сентября, с 09-00 до 19-00.

​​http://www.organic.com.ua/uk/anonecement/414-organic-2014

Контакты: тел. (044) 425-55-25 , uaf@organic.com.ua