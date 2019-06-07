Поэт Павел Коробчук и группа The Velvet Sun выступят с программой «Ключевые клапаны» в Киеве

11 июня поэт Павел Коробчук и группа The Velvet Sun презентуют новую программу «Ключевые клапаны» в Caribbean Club Concert Hall. Это флагманский проект плодотворного сотрудничества писателя и музыкантов.

Столичная рок-группа The Velvet Sun отличается изысканными гитарными и клавишными соло, которые отсылают к эпохе светлых и солнечных шестидесятых. Музыканты, что отстаивают творческие идеалы 1960-х, играют с необычной для современности душевностью и мелодичностью.

Украинский писатель и музыкант Павел Коробчук участвовал в десятках фестивалей по всей Украине и за рубежом. Его поэзию изучают дети старшей школы и студенчества, а лирические стихи Павла переведены на 24 языка мира.

Новая музыкально-литературная программа разработана в формате музыкальной презентации новой книги Павла Коробчука «Ключевые клапаны». Премьера программы состоялась в апреле этого года и получила большое признание и симпатии слушателей.

«Ключевые клапаны» - это музыкально-литературное действо, в котором прозвучат поэтические произведения, изысканная украинская лирика, мелодичная музыка и личный авторский взгляд, который никого не оставит равнодушным. 11 июня современная поэзия Павла и легкий грув The Velvet Sun подарят гостям приятный летний вечер вторника!

Билеты: http://bit.ly/2XmEXds.