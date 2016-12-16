В Мариуполе на бизнес-форуме достигнута договоренность с местными властями о поддержке предпринимательства

Как передает корреспондент УНИАН, на форуме была достигнута предварительная договоренность с местными властями по возмещению процентов по кредитам предпринимателей в рамках программы Приватбанка «КУБ» (Країна успішного бізнесу).

По данным Приватбанка, с начала работы программы «КУБ» в Донецкой области (с апреля) банк выдал более 200 кредитов предпринимателям на общую сумму почти 18 млн грн.

При этом, как заявил во время выступления директор департамента экономики и структурных реформ Мариупольского горсовета Юрий Кампов, чтобы утвердить программу возмещения процентов по кредитованию за средства городского бюджета, необходимо тщательно изучить опыт реализации данной программы в других регионах Украины.

«Мы готовы поддержать малый и средний бизнес в Мариуполе, но вопрос компенсации затрат по кредитным процентам из средств городского бюджета следует изучить, - сказал Кампов.

Он также сообщил, что в Мариуполе разрабатывается ряд программ, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса. В частности, планируется создание венчурного фонда, куда будут привлекаться средства меценатов, инвесторов и международных организаций. По словам Кампова, в настоящее время в городе уже есть опыт такого сотрудничества.

Предполагается, что после утверждения в регионе местных бюджетов на следующий год, будет подписан соответствующий меморандум о поддержке предпринимательства, предусматривающий компенсации по кредитам из местных бюджетов.

Также сообщалось, что город Покровск Донецкой области стал первым городом в регионе, реализовавшим программу компенсации процентной ставки по кредитованию малого и среднего бизнеса за счет средств городского бюджета.

Соответствующая программа была принята горсоветом Покровска в марте этого года. Главным условием для получения возмещения по кредитам было создание новых рабочих мест.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Мариуполе состоялся региональный бизнес-форум «Украина - страна предпринимателей».

Справка УНИАН. Организаторы форума - Украинский союз промышленников и предпринимателей при поддержке местной власти и Приватбанка - стремятся показать работающим предпринимателям и тем, кто желает открыть собственное дело, реальные возможности и перспективы для воплощения их идей, вдохновить на проявление деловой инициативы и продемонстрировать практические инструменты для создания или развития бизнеса.

Главная цель проекта - способствовать за счет развития малого бизнеса созданию свыше 1 млн новых рабочих мест по всей стране.