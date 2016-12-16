В Мариуполе на бизнес-форуме достигнута договоренность с местными властями о поддержке предпринимательства
В Мариуполе Донецкой области сегодня, 16 декабря, в рамках регионального бизнес-форума «Украина – страна предпринимателей», инициированного Приватбанком совместно с Украинским союзом промышленников и предпринимателей, местные власти выразили готовность оказать поддержку малому и среднему бизнесу.
Как передает корреспондент УНИАН, на форуме была достигнута предварительная договоренность с местными властями по возмещению процентов по кредитам предпринимателей в рамках программы Приватбанка «КУБ» (Країна успішного бізнесу).
По данным Приватбанка, с начала работы программы «КУБ» в Донецкой области (с апреля) банк выдал более 200 кредитов предпринимателям на общую сумму почти 18 млн грн.
«Мы готовы поддержать малый и средний бизнес в Мариуполе, но вопрос компенсации затрат по кредитным процентам из средств городского бюджета следует изучить, - сказал Кампов.
Он также сообщил, что в Мариуполе разрабатывается ряд программ, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса. В частности, планируется создание венчурного фонда, куда будут привлекаться средства меценатов, инвесторов и международных организаций. По словам Кампова, в настоящее время в городе уже есть опыт такого сотрудничества.
Предполагается, что после утверждения в регионе местных бюджетов на следующий год, будет подписан соответствующий меморандум о поддержке предпринимательства, предусматривающий компенсации по кредитам из местных бюджетов.
Также сообщалось, что город Покровск Донецкой области стал первым городом в регионе, реализовавшим программу компенсации процентной ставки по кредитованию малого и среднего бизнеса за счет средств городского бюджета.
Соответствующая программа была принята горсоветом Покровска в марте этого года. Главным условием для получения возмещения по кредитам было создание новых рабочих мест.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Мариуполе состоялся региональный бизнес-форум «Украина - страна предпринимателей».
Справка УНИАН. Организаторы форума - Украинский союз промышленников и предпринимателей при поддержке местной власти и Приватбанка - стремятся показать работающим предпринимателям и тем, кто желает открыть собственное дело, реальные возможности и перспективы для воплощения их идей, вдохновить на проявление деловой инициативы и продемонстрировать практические инструменты для создания или развития бизнеса.
Главная цель проекта - способствовать за счет развития малого бизнеса созданию свыше 1 млн новых рабочих мест по всей стране.