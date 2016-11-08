На Тернопольщине построят биогазовый комплекс за €2 миллиона

В Тернопольской области в ближайшие два года будет запущен в эксплуатацию комплекс по переработке куриного помета для получения биогаза.

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Комплекс будет построен в селе Соколив на территории Теребовлянского района, сообщает Ptichki.net.

Компания «Захид Агропродукт» планирует получать энергоноситель из смеси куриного помета и кукурузного силоса.

Согласно сообщению, комплекс станет совместным производством украинского агропромышленного предприятия и австрийской компании, специализирующейся на биоэнергетике.

При этом, оборудование для биогазовой станции в Тернопольскую область поставит австрийская компания, общая стоимость проекта превышает €2 млн, срок реализации – 2 года.

На местной птицеферме ежедневно накапливается 12,5 т помета, строительство комплекса позволит решить проблему утилизации отходов.

Как говорится в сообщении, полученную от использования биогаза электроэнергию руководители предприятия планируют использовать для собственных нужд, в том числе для отопления большой общеобразовательной школы. Кроме электроэнергии и тепла комплекс будет вырабатывать экологически чистое удобрение для почвы.