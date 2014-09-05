Звезды эстрады сыграют в футбол против военнослужащих ВСУ

Завтра, 6 сентября 2014 года в 16.00 на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского при поддержке Министерства культуры, Министерства молодежи и спорта и Вооруженных Сил Украины состоится уникальное мероприятие - «Матч за мир и единство. Звезды эстрады - Вооруженные Силы Украины» и музыкальный концерт с участием звезд украинской эстрады. Команды Вооруженных Сил Украины и звезд эстрады, кино и бизнеса Украины выйдут на поле ради единой общей цели - сбора средств на нужды украинской армии в зоне АТО.

Посетить мероприятие могут все желающие, вход свободный. Во время матча у всех зрителей будет возможность пожертвовать средства на нужды Вооруженных Сил Украины. Сбор средств будут проводить волонтеры от благотворительного фонда в специальной униформе и с прозрачными опечатанными боксами. Фонд гарантирует предоставление детальных отчетов по собранным деньгам. Кстати, 2 июля во время матча ФК «Маэстро» с ветеранами «Динамо» команда артистов и Вооруженных Сил Украины, в лице генерал-майора Александра Розмазнина, подписали договор о сотрудничестве, в котором артисты согласились передать на поддержку воинских частей в зоне АТО все средства, собранные во время Всеукраинского тура «За мир и единство».

Читайте такжеКомбат "Донбасса" назвал причины, которые мешают украинским силовикам побеждать врага

Также 6 сентября 2014 в 15:30 в конференц-зале стадиона «Динамо» (ул. Грушевского, 3) состоится пресс-конференция «Матч за мир и единство. Звезды эстрады - Вооруженные Силы Украины», в которой примут участие Министр культуры Украины Евгений Нищук, Министр молодежи и спорта Украины Дмитрий Булатов, заместитель Министра обороны Украины - руководитель аппарата Петр Мехед, ВРИО начальника Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил Украины генерал-майор Александр Розмазнин, капитан ФК «Маэстро» Александр «Фоззи», телеведущий Александр Педан, президент Форума Социальных инициатив Наталья Войнович.

Аккредитация прессы обязательна по телефонам: (096) 978-78-43, Екатерина; (093) 401-67-52, Александр.