Понтонно-мостовой батальон восстанавливает мостовые переходы, разрушенные террористами

Офицер сообщил, что понтонно-мостовой батальон прибыл в Луганскую область 21 мая 2014 года. Основные задачи, которые возлагались на батальон, - это инженерная разведка водных преград и местности, оборудования мостовых и паромных переправ из комплекта парка ПМП, дублирование разрушенных мостов, оборудования мостовых переходов через водные преграды с помощью комплекта тяжелых механизированных мостов.

- Одно из основных заданий, которое возлагалось на батальон - это наведения мостовой переправы в Луганской области через реку Северский Донец. Задание успешно выполнено. Для устройства мостовой переправы приобщился комплект парка ПМП. Ширина водной преграды составляет 127 метров. Сейчас мост функционирует, подразделение выполняет задачи по его содержанию и охране, - рассказал подполковник Александр Поровой.

Также батальону приходилось выполнять задания из фортификационного оборудования базовых лагерей и осуществлять патрулирование водной преграды реки Северский Донец с помощью буксирно-моторных катеров БМК-130М. Для выполнения задач по назначению в Луганской области было задействовано около 80 человек и 40 единиц инженерной техники. Также личный состав батальона выполняет важную работу в Донецкой области.

- Расчет тяжелых механизированных мостов сейчас оборудовали два мостовых перехода через водные преграды и удерживают их, ибо ранее функционирующие мосты были разрушены незаконными вооруженными формированиями. Новые мостовые переходы помогают местному мирному населению передвигаться между населенными пунктами, - рассказал подполковник Александр Поровой.