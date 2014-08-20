Украинские и американские военные авиаторы провели встречу в Виннице

В Виннице состоялась рабочая встреча представителей Командования Воздушных Сил ВС Украины с военной делегацией командования военно-воздушных сил Вооруженных сил США в Европе и офиса Атташе по вопросам обороны при Посольстве США в Украине.

Рабочую группу украинских военных, в которую вошли офицеры управлений, служб, отделов штаба Командования Воздушных Сил, возглавил первый заместитель командующего вида Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Дроздов.

В рамках встречи прошел брифинг, во время которого стороны обсудили ряд вопросов, в частности, обмен опытом в применении авиации, определения объемов материально-технической помощи со стороны Вооруженных сил США.

Генерал-лейтенант Сергей Дроздов отметил важность диалога между вооруженными силами обоих государств, наращивании партнерских связей и обсуждении путей, которые помогут в решении предоставление необходимой помощи украинским военным подразделениям.

Как отметил атташе по вопросам обороны при Посольстве США в Украине полковник Джозеф Хикокс, в настоящее время в процессе рассмотрения находится вопрос относительно объемов материально-технической помощи для личного состава авиационных частей.

"Когда мне стало известно, что военные летательные аппараты требуют соответствующих средств, которые бы обеспечивали их эффективную защиту от вражеских систем противовоздушной обороны, я сразу проинформировал об этом руководство командования военно-воздушных сил Вооруженных сил США в Европе. Именно поэтому в составе делегации находятся его представители. Вместе с ними мы будим делать первые шаги, чтобы определить потребности украинских военных авиаторов", - отметил полковник Джозеф Хикокс.