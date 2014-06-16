Работница ВСУ завоевала золото на Чемпионате мира по плаванию среди военнослужащих

Чемпионат мира среди военнослужащих по плаванию проходил 11-15 июня в г. Тенеро (Швейцария) в рамках соревнований Международного совета военного спорта (СИЗМА) в 2014 году, сообщает пресс-служба Минобороны.

Как рассказал глава делегации - начальник 95 группы спортсменов-инструкторов высшей квалификации Управления спорта Министерства обороны Украины подполковник Сергей Шевчук, всего в Чемпионате приняли участие 17 стран, представители лишь 10 из которых завоевали призовые места.

Украинские военные спортсмены завоевали 8 медалей, из которых 1 золотая, 2 серебряные и 5 бронзовых. Таким образом, украинская команда армейцев заняла 6 место в командном зачете.

Работник ВС Украины Ирина Главник с Чемпионата вернулась сразу с двумя победами, завоевав “золото” и “серебро”.

"Чтобы достигать вершин, нужно любить то, что делаешь - именно это является залогом успеха в любом деле, особенно в спорте," - рассказала медалистка.