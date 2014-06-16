Дети из оздоровительного лагеря ВСУ побывали на борту фрегата «Гетман Сагайдачный»

В минувшие выходные фрегат «Гетман Сагайдачный» с ознакомительной экскурсией посетили дети, которые отдыхают в детском оздоровительном лагеря им. Юрия Гагарина Вооруженных Сил Украины. Знакомство с флагманским кораблем Военно-Морских Сил ВС Украины вызвало у детей большой интерес.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве обороны Украины.

"Мы были рады принимать у нас детей, ведь данное мероприятие имеет большое значение с точки зрения военно-патриотического воспитания молодежи, что особенно важно в такое нелегкое для нашей страны время", - отметил капитан 3 ранга Виталий Спиридонов, который вместе с заместителем командира корабля по воспитательной работе капитаном 2 ранга Владимиром Новохацким проводил экскурсию.

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По словам методиста детского оздоровительного лагеря Олеси Бородиной, несколько детей захотели стать в будущем военными моряками.

Стороны выразили общее пожелание, что в дальнейшем такие встречи должны быть продолжены.