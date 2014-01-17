Первый заместитель секретаря СНБО Украины принял участие в заседании Совместной рабочей группы Украина - НАТО по вопросам военной реформы

Заседание проходило в контексте подготовки к проведению в феврале текущего года в штаб-квартире НАТО очередного заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны.

Делегацию Украины возглавил первый заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Медведько. В состав украинской делегации также вошел директор Департамента военной политики и стратегического планирования Министерства обороны Украины Александр Затынайко.

В ходе заседания представители делегаций обсудили приоритетные направления сотрудничества Украины с НАТО в оборонной сфере на 2014 год, а также одобрили ориентировочный план работы СРГ ВР. Отдельное внимание уделили ходу реформирования сектора безопасности и обороны Украины и состоянию реализации проектов сотрудничества с Альянсом, направленных на поддержку указанных задач.

Участники заседания высоко оценили системный характер конструктивного партнерства Украины с НАТО и отметили эффективность механизма СРГ ВР для проведения масштабных реформ в секторе безопасности и обороны нашего государства. Представители НАТО отметили важность дальнейшего развития практического сотрудничества с Украиной, а также подтвердили готовность к углублению сотрудничества по определенным направлениям и оказанию всесторонней поддержки в проведении реформ в сфере безопасности и обороны Украины.

Учасники засідання високо оцінили системний характер конструктивного партнерства України з НАТО та відзначили ефективність механізму СРГ ВР для проведення масштабних реформ у секторі безпеки і оборони нашої держави. Представники НАТО наголосили на важливості подальшого розвитку практичного співробітництва з Україною, а також підтвердили готовність до поглиблення співпраці за визначеними напрямами та надання всебічної підтримки в проведенні реформ у сфері безпеки і оборони України.