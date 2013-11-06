Более 3500 военнослужащих видов и родов войск приняли участие в итоговых учениях на 8 полигонах по всей территории Украины

Рассказывая о предварительных итогах боевой подготовки Вооруженных Сил Украины, он отметил , что за 10 месяцев текущего года на высоком уровне остались показатели среднего налета экипажей авиации Сухопутных войск, Воздушных и Военно - Морских Сил, почти на 78% выполнен годовой план прыжков с парашютом личным составом высокомобильных десантных войск, Воздушных и Военно - Морских Сил, частей спецназначения, значительно повысилась средняя наплавность кораблей и судов ВМС.

- Уже традиционно состоялись конкурсы на лучшее подразделение рода войск - танковый, мотострелковый взвод, разведывательную группу, артиллерийскую батарею. Победители были награждены денежными премиями, - сообщил Владимир Можаровский.

Заместитель Министра обороны Украины - руководитель аппарата сообщил , что на днях на территории учебного центра в Польше проходят командно - штабные учения Сил реагирования НАТО "Steadfast Jazz - 2013" , в которых принимает участие подразделение морской пехоты ВМС ВС Украины на штатной боевой технике. К участию в активной фазе учений приглашен Министр обороны Павел Лебедев.

Также Владимир Можаровский высоко оценил действия украинских военнослужащих в ходе антипиратской операции НАТО "Океанский щит" в районе Африканского Рога , которые в ночь на 3 ноября во время патрулирования предупредили нападение пиратов на гражданское судно.