Тактическая группа 17-й отдельной гвардейской танковой бригады успешно выполнила учебно-боевые задачи

В Днепропетровской области, с целью проверки навыков к выполнению поставленных задач по назначению, личный состав 17-й отдельной гвардейской танковой бригады 6-го армейского корпуса Сухопутных войск был проверен представителями Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

В частности, личному составу ротной тактической группы соединения необходимо было выполнить стремительно-боевые задачи "Организация и осуществление передвижения подразделений".

Военнослужащие ротной тактической группы, под общим руководством командира танкового батальона гвардии подполковника Александра Великодного, на штатной боевой технике совершили марш на Криворожский общевойсковой полигон.

Прибыв в район сосредоточения, воины-гвардейцы выполнили практические стрельбы штатным артиллерийским выстрелом из вооружения танков, автоматов Калашникова, ручных пулеметов и снайперских винтовок. Также военнослужащими были отработаны вопросы по размещению подразделений на местности и стандартов РХБ защиты, огневой и медицинской подготовки.

Командир 17-й отдельной гвардейской танковой бригады гвардии полковник Александр Тарнавский высоко оценил действия своих подчиненных. Личный состав и боевая техника гвардейского танкового соединения готовы к выполнению задач по назначению.