Делегация ВСУ принимает участие в заседании вооруженных сил стран Вышеградской четверки

18 апреля в ходе переговоров в формате «Вышеградская четверка + Украина» стороны обсудили вопросы текущего состояния и перспектив регионального сотрудничества, а именно – продолжение военно-политического диалога, участия в совместных проектах вроде программы НАТО по обмену данными о воздушной обстановке (ОГПО/ASDE ) и деятельности многонационального инженерного батальона «Тиса», создание совместной литовско-польско-украинской бригады, совместного участия подразделений вооруженных сил Вышеградской четверки (Республика Польша, Словацкая Республика, Венгрия, Чехия) и Украины в миротворческих операциях и многонациональных учениях, языковая и профессиональная подготовка.

Сегодня, 19 апреля, в соответствии с программой визита, предусматривается проведение украинско-польских переговоров, в ходе которых планируется обсудить текущее состояние дел и перспективы интенсификации двустороннего сотрудничества.