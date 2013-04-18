Рада приняла закон о допуске в Украину иностранных военных для прохождения учений

Законодательным актом одобрено решение Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2013 году для участия в украинско-белорусских учениях с привлечением дежурных сил по противовоздушной обороне, украинско-российских учениях с привлечением дежурных сил по противовоздушной обороне, украинско-российских учениях «Фарватер мира – 2013», украинско-американских учениях «Си Бриз – 2013», украинско-американских учениях «Репид Трайдент – 2013», многонациональных учениях «Кленовая арка – 2013».

Многонациональные военные учения на территории Украины служат комплексными мерами международного военного сотрудничества, которые способствуют укреплению международного климата вокруг Украины, являются формой участия Украины по поддержанию стабильности на Европейском континенте, которая является проявлением государственной политики в сфере поддержания международного мира и безопасности.

Главная цель проведения многонациональных учений на территории Украины состоит в совершенствовании полевой выучки и слаженности личного состава штабов и подразделений Вооруженных Сил Украины, повышении уровня их совместимости при проведении совместных действий в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, поисково-спасательных и гуманитарных операциях.

Участие в таких формах международного военного сотрудничества позволяет на практике проверить эффективность реализации мероприятий по реформированию и развитию Вооруженных Сил Украины.