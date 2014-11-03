Сегодня военные инженеры отмечают профессиональный праздник, выполняя боевые задачи

Для выполнения задач по разминированию и очистке местности от взрывоопасных предметов сформированы группы, которые выполняют функциональные обязанности как на передовой, так и на территории, которая ранее находилась в зоне контроля сепаратистов. Ежедневно такая группа проводит поиск и обезвреживание взрывоопасных предметов и боеприпасов на территории от 0,5 до 1га.

Также военные инженеры продолжают осуществлять фортооборудование позиций. В частности, строят блиндажи, убежища и другие укрытия для личного состава и техники, вырывают рвы, строят малозаметные заграждения и т.д.

Тем временем личный состав понтонно-мостового батальона приводит понтонно-мостовые переправы через реки на месте разрушенных сепаратистами мостов. Кроме того, совместно с военными других инженерных подразделений, они устанавливают тяжелые механизированные мосты.