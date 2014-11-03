Саперов и артиллеристов, которые защищают Мариуполь, поздравили с профессиональным праздником

"Из-за сложной ситуации в стране мы не празднуем, а лишь отмечаем свои профессиональные праздники. В этот день надо вспомнить боевых товарищей, которые погибли на поле боя. От имени руководства хочу пожелать нам всем обязательно победить и вернуться живыми и здоровыми домой", - отметил командир подразделения инженерных войск, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

К поздравлениям защитников Мариуполя присоединились и волонтерские организации, которые действуют в регионе.

"Мы благодарны украинским солдатам за самопожертвование и вклад в восстановление мира в городе. Обещаем, что именем каждого, кто погиб возле Мариуполя за нашу свободу, назовут улицы на Донбассе, а в школах дети будут знать подробности их подвигов. Сегодня мы привезли маленькие подарочки. Пусть же хранит украинских воинов Бог и обходят вражеские пули", - обратилась к воинам руководитель общественной организации «Новый Мариуполь» Мария Подибайло.