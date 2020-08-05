Взрыв в Бейруте случайно попал на свадебное видео: жуткие кадры
Супругов из Ливии снимали на свадебное видео, когда по улице прокатилась волна от взрыва в порту Бейрута.
Видео опубликовал в Twitter местный журналист Азад Есса (Azad Essa).
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Девушка в свадебном платье позировала оператору, демонстрируя пышный букет, но уже через секунду обоих людей накрыла пыльная туча, а саму невесту подхватила взрывная волна.
Оператору удалось пробежать несколько метров дальше по улице. Судя по дальнейшим кадрам, невеста не пострадала.
Surreal.- Azad Essa (@azadessa) August 4, 2020
pic.twitter.com/pzvdpZAnva
Как сообщал УНИАН, вечером 4 августа в порту столицы Ливана Бейрут произошел мощный взрыв, пока известно о минимум 100 погибших и почти 4000 раненых.
Власти Ливана объявили столицу зоной бедствия.
Бригадный генерал Аббас Ибрагим заявил, что в ангаре в районе взрыва хранились конфискованные взрывоопасные материалы, их якобы готовили к уничтожению.
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