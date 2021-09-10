Такая программа обойдется государству в 21 миллион евро в год.

С 1 января Франция сделает доступ к контрацептивам бесплатным для женщин в возрасте до 25 лет.

Об этом рассказал министр здравоохранения страны Оливье Веран, передает Reuters.

По его словам, такая программа обойдется государству в 21 миллион евро в год.

"Среди молодых женщин наблюдается спад использования противозачаточных средств, и это в основном по финансовым причинам. Невыносимо, что женщины не могут защитить себя, не могут иметь доступ к противозачаточным, просто потому что это слишком дорого", - отметил министр.

Сейчас во Франции контрацептивы бесплатно могут получать жители до 18 лет.

Ранее в украинском Министерстве здравоохранения сообщали, что в стране фиксируется достаточно низкий уровень использования контрацептивов среди молодежи, поэтому случаются беременности и роды у девушек в возрасте до 14 лет.

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Автор: Катерина Комолова