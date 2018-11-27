Во Франции начнут выдавать презервативы по рецепту
Власти Франции начнут бесплатно выдавать презервативы.
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Как рассказала министр здравоохранения страны Аньес Бюзен в эфире радио France Inter, уже с 10 декабря все граждане смогут получить презерватив по рецепту врача, передает kommersant.
Расходы по закупке контрацептивов возьмет на себя государство. Для реализации этой программы власти договорились с одним из производителей, которого Бюзен отказалась назвать.
«Теперь вне зависимости от того, будь это молодые люди или люди, представляющие группу риска, будь то женщина или мужчина, все смогут пойти к врачу и получить презерватив, выписанный по рецепту», - заявила министр, отметив, что данная мера направлена на борьбу с распространением венерических заболеваний, в том числе СПИДа.