Деньги женщина планирует потратить на оплату колледжа своих троих детей и ремонт в доме.

Жительница штата Мичиган Кристин Дюваль сорвала джекпот в 2 миллиона долларов в лотерее, которую штат устраивает среди вакцинированных.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Деньги женщина планирует потратить на оплату колледжа своих троих детей и ремонт в доме.

Лотерею для поощрения прививок в Мичигане запустили в июле. Ежедневно среди вакцинированных разыгрывали в среднем по 50 тысяч долларов. А девять школьников в возрасте от двенадцати до семнадцати лет после вакцинации еще получили стипендии на обучение.

На участие в лотерее зарегистрировались уже почти 2,5 миллиона жителей этого штата.

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Автор: Денис Прядко