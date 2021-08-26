Лотерею штат запустил в июле / скриншот из видео
Жительница штата Мичиган Кристин Дюваль сорвала джекпот в 2 миллиона долларов в лотерее, которую штат устраивает среди вакцинированных.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Деньги женщина планирует потратить на оплату колледжа своих троих детей и ремонт в доме.
Лотерею для поощрения прививок в Мичигане запустили в июле. Ежедневно среди вакцинированных разыгрывали в среднем по 50 тысяч долларов. А девять школьников в возрасте от двенадцати до семнадцати лет после вакцинации еще получили стипендии на обучение.
На участие в лотерее зарегистрировались уже почти 2,5 миллиона жителей этого штата.
Жительница штата Мичиган сорвала джекпот в лотерее среди вакцинированных