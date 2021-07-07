Нападение произошло сразу после того, как журналист вышел из студии телеканала в центре Амстердама.

Известного нидерландского журналиста-расследователя Питера Р. де Вриса ранили во время стрельбы в Амстердаме.

Об этом сообщает Reuters.

Нападение произошло сразу после того, как журналист вышел из студии телеканала в центре Амстердама. Нападавшие выстрелили пять раз, одна пуля попала ему в голову.

"Он был тяжело ранен и борется за свою жизнь. Он наш национальный герой. Редкий, мужественный журналист, который постоянно боролся за справедливость", - заявила мэр Амстердама Фемке Халсема.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал нападение шокирующим.

"Это нападение на отважного журналиста и на свободную прессу, которая так важна для нашей демократии. Мы молимся, чтобы он выжил", - отметил он.

Полиция уже задержала трех подозреваемых, в том числе и вероятного стрелка.

Питер Р. де Врис: чем известен

Журналист занимается расследованиями в области преступного мира.

Он является обладателем премии "Эмми" в категории "Текущие события" в 2008 году за расследование исчезновения подростка Натали Голловей на Арубе в 2005 году.

Также он выступает как эксперт с источниками как среди правоохранителей, так и среди представителей криминального мира.

Ранее в его адрес уже поступали угрозы.

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Автор: Денис Прядко