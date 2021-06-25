В Испании побили мировой рекорд скорости на канатной дороге.
Об этом пишет El Mundo.
Его зафиксировали в провинции Уэста, на канатной дороге Ordesa-Pirineos.
Профессиональный парашютист Рафаэль Гарсиа был одет в костюм с минимальным сопротивлением, оснащенный тормозным парашютом.
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Испытания проводились несколько дней.
Обычно на этой канатной дороге разгоняются до 156 километров в час.
Предыдущий мировой рекорд был зафиксирован в Италии - 172 километра в час.
«Он был аккредитован и сертифицирован компанией, фиксирующей официальный мировой рекорд. Мы самые быстрые в мире», - отметили организаторы.
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