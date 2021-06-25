Мужчина разогнался до 189 километров в час.

В Испании побили мировой рекорд скорости на канатной дороге.

Об этом пишет El Mundo.

Его зафиксировали в провинции Уэста, на канатной дороге Ordesa-Pirineos.

Профессиональный парашютист Рафаэль Гарсиа был одет в костюм с минимальным сопротивлением, оснащенный тормозным парашютом.

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Испытания проводились несколько дней.

Обычно на этой канатной дороге разгоняются до 156 километров в час.

Предыдущий мировой рекорд был зафиксирован в Италии - 172 километра в час.

«Он был аккредитован и сертифицирован компанией, фиксирующей официальный мировой рекорд. Мы самые быстрые в мире», - отметили организаторы.

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Автор: Людмила Жерновская