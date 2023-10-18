Разведка фиксирует случаи шпионажа с помощью внедрения классических агентов.

В Германии активизировались российские спецслужбы, которые в своей подрывной деятельности используют даже брутальные методы.

Глава контрразведки ФРГ Томас Хальденванг заявил в интервью "Радио Свобода", что эта деятельность достигла уровня холодной войны еще до начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину и значительно увеличилась.

По его словам, разведка фиксирует случаи шпионажа с помощью внедрения классических агентов, которые "пытаются развивать сеть контактов и получать информацию". Они также применяют все имеющиеся методы "мягкого" шпионажа и шантажа.

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Эта проблема стала менее насущной после высылки весной прошлого года шпионов, скрывавшихся под дипломатическим статусом. Однако сейчас РФ использует в ФРГ также так называемых "путешествующих агентов". Это нелегалы с поддельными документами, которые "пытаются отслеживать людей".

Кроме того, накануне парламентских выборов российские хакеры взломали учетные записи ряда депутатов Бундестага, а ранее группа APT 28 взломала серверы Бундестага, похитив большой объем информации. Также РФ через государственные СМИ и интернет распространяют свою пропаганду на население Германии.

Российские шпионы - что сообщалось

Как ранее сообщал УНИАН, в Германии сотрудника разведки обвиняют в госизмене-он шпионил в пользу России.

Недавно также директор ФБР пожаловался на засилье российских шпионов в США

В августе в Польше разоблачили шпионскую сеть РФ, которая должна была взрывать поезда с оружием для Украины.

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