Американские спецслужбы приложили немало усилий, но российских агентов в Америке до сих пор полно.

Несмотря на все старания американских спецслужб, количество российских шпионов в США остается "слишком большим". Об этом заявил директор ФБР Кристофер Рэй на мероприятии в Международном музее шпионажа, пишет The Hill.

"Присутствие российской разведки — а под этим я подразумеваю офицеров российской разведки - все еще слишком велико в Соединенных Штатах. И это то, с чем мы постоянно сталкиваемся и пытаемся заблокировать, предотвратить и помешать всеми способами", – заявил он.

Хотя Рэй подчеркнул, что США добились "очень положительных и значительных успехов" в этом вопросе в последние годы, он также сказал, что они продолжают помнить о "непропорционально большом" следе Москвы в США и интересах, которые эти люди отстаивают.

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"Если кому-то нужно напомнить о том, каковы интересы России, можно просто посмотреть, что происходит в Украине. И поэтому мы никогда не упускаем из виду тот факт, что это те самые люди, которые причастны к бессовестной деятельности и агрессии в Украине", – сказал директор ФБР.

Он отметил, что Россия также сейчас использует посредников, или лиц, выступающих в качестве посредников между агентами, в рамках своих разведывательных операций. Рэй указал на случай Гектора Алехандро Кабреры Фуэнтеса, гражданина Мексики, которого власти США арестовали в 2020 году за шпионаж в пользу Москвы.

Российские шпионы на Западе - последние новости

Как писал УНИАН, на днях в Германии бывшему сотруднику Федеральной разведывательной службы (BND) и его предполагаемому приспешнику предъявили обвинение в государственной измене и шпионаже в пользу России. Мужчина занимал руководящую должность в секретном отделе технической разведки ФРГ и передал "одной из российских спецслужб" данные, составляющие государственную тайну.

Также мы рассказывали, что в Швейцарии, предположительно, сконцентрирована наибольшее количество российских шпионов в Европе. В этой стране базируется немало важных международных организаций, в частности, есть одна из штаб-квартир ООН.

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