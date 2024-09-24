Экс-директор ЦРУ сказал, верит ли в третью мировую войну

Он напомнил, что Путин часто делал пустые заявления.

Бывший директор американского Центрального разведывательного управления Дэвид Петреус не считает, что снятие запрета на удары по территории России западным оружием приведет к третьей мировой войне.

В интервью 24 каналу он сказал, что заявления Москвы должны беспокоить, однако стоит помнить, что российский правитель Путин с начала полномасштабной войны выступает с пустыми угрозами. По его словам, Украина пересекла все российские "красные линии", а диктатор не оставляет попыток уничтожить ее.

"Во многих случаях это вызывает огромные трудности не только на передовой, но и проблемы для гражданских. Зимой украинцев ожидают перебои с электроэнергией, инфляция. Я общался с родственником друга, который живет здесь в Киеве. Это достаточно сложно, люди устали от войны. Они истощены, они видели бесконечные разрушения, которые осуществили российские войска. Поэтому понятно, почему люди устали от войны. Но это не значит, что у них уже нет железной решимости не позволить Путину достичь того, что он пытается сделать", - сказал он.

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Петреус не соглашается с мнением, что Соединенные Штаты Америки хотят сорвать российские планы, однако не стремятся к победе Украины в этой войне. По его словам, США "сделали все, что могли", используя имеющиеся ресурсы.

"61 миллиард долларов - огромная цифра. Да, многое из того, что заменяется нашими запасами, мы предоставили Украине, но это также означает, что мы можем дать больше. Это потрясающая сумма помощь для другой страны в то время, как мы поддерживаем других союзников и партнеров на Ближнем Востоке. И мы очень сосредоточены на сдерживании агрессивных действий в Южно-Китайском море. Не верю, что мы просто даем Украине достаточно, чтобы она не проиграла - даем столько, сколько можем", - добавил экс-глава ЦРУ.

Он надеется, что Штаты смогут предоставлять украинцам большую помощь, поскольку страна имеет двухпартийную поддержку в обеих палатах Конгресса и Белом доме. Она будет сохраняться независимо от результатов выборов и предвыборной риторики, добавил Петреус.

Угрозы России

Как известно, Москва постоянно использует угрозы для того, чтобы остановить партнеров Украины от предоставления помощи. Также неоднократно звучали намеки на то, что Россия может применить ядерное оружие.

Несмотря на пересечение многих "красных линий", которое не приводит к третьей мировой, некоторые страны все еще опасаются эскалации и расширения войны.

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