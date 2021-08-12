Байден, как утверждается, полагает, что ноутбук был украден с целью шантажа.

Сын президента США Хантер Байден рассказал проститутке, что русские наркоторговцы украли у него ноутбук, когда он находился под действием наркотиков во время разгульного отдыха в Лас-Вегасе.

Об этом сообщает Daily Mail, который опубликовал видео с человеком похожим на Хантера Байдена. Однако видео размыто, и разглядеть лица запечатленных на нем людей невозможно.

Утверждается, что сын Байдена записал на камеру свой секс с проституткой, но после полового акта забыл выключить ее. Так на видео попал его рассказ об "отдыхе" в Лас-Вегасе в 2018 году – тогда он провел в загуле 18 дней, "слоняясь от пентхауса к пентхаусу".

Исходя из рассказа, в одну из ночей Хантер потерял сознание после употребления наркотиков. А когда пришел в себя в отельном номере, обнаружил пропажу ноутбука. В его краже он подозревает российских наркоторговцев, которых застал рядом, когда приходил в себя.

Как утверждает Daily Mail, Байден заявил секс-работнице, что на украденном ноутбуке было множество его секс-видео и компрометирующих материалов. Он считает, что компьютер был украден с целью шантажа.

"У них есть видео, на которых я занимаюсь ох**нно безумным сексом... Ты понимаешь", - говорит мужчина на видео.

Отмечается, что это может быть уже третий ноутбук, утерянный Хантером Байденом. Первый он оставил в компьютерном магазине в Делавере, второй был изъят федеральными агентами в ходе следствия. Каждый из этих компьютеров потенциально мог содержать конфиденциальную информацию, как касательно самого Хантера Байдена, так и касательно его отца, президента США.

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Что не так с сыном Байдена

Напомним, Байден-младший находится под следствием в США с 2018 года. Расследованием его бизнеса занимается Департамент юстиции и Служба внутренних доходов. Внимание следователей сосредоточено на деловых отношениях Хантера Байдена в Китае.

Призывы расследовать сомнительные бизнес-связи сына Джо Байдена звучали на протяжении всей предбыворческой кампании в США. Правда, тогда республиканцы и команда Дональда Трампа указывали на сотрудничество Хантера Байдена с компанией Burisma в Украине.

Автор: Дмитрий Захаров