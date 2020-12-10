Прокуратура заинтересовалась налогами Хантера Байдена и республиканцы позаботятся, чтобы это дело стало политической проблемой, и для его отца.

Победитель американских выборов Джо Байден займет кресло президента США на фоне уголовного расследования против его сына. Это сразу же создает практические и этические вызовы для будущей администрации. И вооружает политических врагов нового президента США.

Об этом пишет Bloomberg. Переходная команда будущего американского лидера выпустила короткое заявление, в котором заметила, что только сейчас узнала о деле, которое ведет прокуратура в штате Делавэр. Однако, анонимные источники рассказали изданию, что расследование бизнеса Хантера Байдена ведется с 2018 года. И этим занимается не только Департамент юстиции, но и Служба внутренних доходов.

Читайте такжеКалифорния укрепила победу Байдена на президентских выборах в СШАВнимание следователей сосредоточено на деловых отношениях Байдена-младшего в Китае. И его отца дело не задевает. Прокуратура США сообщила Хантеру Байдену о расследовании. Этот шаг указывает на то, что ситуация переходит к более агрессивной фазе, на которой сыну будущего президента США лучше обратиться к адвокатам. Департамент юстиции и прокуратура в штате Делавэр отказалась комментировать дело.

Bloomberg отмечает, что для команды Джо Байдена это несет важные изменения. Она больше не сможет просто игнорировать ситуацию или преуменьшать обвинения в коррумпированности Хантера Байдена, о которых говорят республиканцы. К тому же факт, что расследование касается дел Хантера в Китае, может повлиять на политический подход будущего президента США в Пекин.

Некоторые конгрессмены от Республиканской партии воспользовались моментом раскрытия факта существования дела против Байдена-младшего. Они призвали Генеральную прокуратуру США назначить специального прокурора для расследования ситуации. Это означало бы, что проблема будет нависать над президенством Джо Байдена по крайней мере в начале.

Нет доказательств, которые бы подтверждали утверждения Дональда Трампа, что его оппонент-демократ принимал участие или получил выгоду от иностранных дел своего сына. Однако, Байдену будет все труднее это отрицать.

Читайте такжеNew York Times: Посадить Трампа за давление на Украину-плохая идеяЕще до третьего ноября Трамп требовал, чтобы Генпрокурор США Уильям Барр начал расследование против Джо и Хантера Байденов. Но дело, о котором стало известно сейчас, было открыто еще до того, как Барр возглавил свое ведомство в 2019 году.

"Вчера я впервые узнал, что прокуратура США в Делавэре сообщила моему адвокату о расследовании моих налоговых дел. Я серьезно отношусь к этому. Но уверен, что профессиональное и объективное рассмотрение дела продемонстрирует, что я веду свои дела законно и соответственно", - сказал Хантер Байден.

В свою очередь, бывший аудитор Службы внутренних доходов США Майк Салливан замечает, что Департамент юстиции обычно не раскрывает дел, если не уверен, что может победить в суде.

"Ни одна правительственная служба такого типа не будет делать этого, если у нее не будет достаточно информации, чтобы чувствовать себя уверенно. Департамент юстиции не берется за случайные дела, чтобы не иметь глупый вид", - пояснил эксперт.

Пока не известно, как далеко зашло расследование против Байдена-младшего. И столкнется ли он с официальными обвинениями. Однако, отделение Департамента юстиции США по уголовным налоговым преступлениям в 2019 году добивалось обвинительного приговора в 97% случаев.

Преследование Хантера Байдена: что было раньше?

Призывы расследовать сомнительные бизнес-связи сына Джо Байдена звучали на протяжении всей предбыворческой кампании в США. Правда, тогда республиканцы и командта Дональда Трампа указывали именно на сотрудничество Хантера Байдена с компанией Burisma в Украине.

В мае 2020 года Комитет Сената по внутренней безопасности решение о специальной повестке для расследования против Байдена-младшего. В частности, конгрессмены требовали передачу информации лоббистской компании Blue Star Strategies, которая работала на Burisma.

Через несколько месяцев после того стало известно, что в Сенате готовят повестки для бывших чиновников администрации Барака Обамы. В частности, их должны были получить бывшие советники Джо Байдена. Их собирались допросить по делу против сына бывшего вице-президента США.

В конце концов, в сентябре республиканцы из Комитета Сената по внутренней безопасности опубликовали отчет о зарубежном бизнесе Хантера Байдена. Документ обвинял сына бывшего вице-президента в создании потенциального конфликта интересов для своего влиятельного отца. Однако, отчет признавал, что нет доказательств того, что Байден-младший имел хоть какое-то влияние на политику администрации Обамы. Также в нем говорилось, что экс-вице-президент или его сын не нарушили закон.

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Перевод: Лесь Дымань